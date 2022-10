KLM’ers bezorgd over lagere winst door chaos Schiphol: ’we staan voor joker’

Premium Financieel

Aandeelhouders KLM in de rats over toekomst: ’Resultaat kan stuk beter’

De KLM-piloten, verenigd in aandeelhoudersstichting Spaak, zitten in de rats om de toekomst van KLM. Ze hebben de top van Air France KLM vrijdag in een brief opgeroepen om snel met de Nederlandse Staat en Schiphol om de tafel te gaan om de problemen op te lossen. Ze maken zich grote zorgen.