Meevaller voor de Sint, iets goedkoper uit dan vorig jaar

Dat blijkt uit cijfers die het economisch bureau van ING ieder jaar voor de Sint verzamelt, en doorspeelt aan De Telegraaf.

Chocoladeletters

Vooral de chocoladeletters zijn dit jaar goedkoper geworden: 1,1%. Maar ook geurtjes, waarvan hij er ieder jaar duizenden moet inpakken, zijn voordeliger. Deze prijs daalde met gemiddeld 0,7%.

En zelfs speelgoed werd voordeliger: de prijs daalde weliswaar gemiddeld met maar 0,1%, maar in de hoeveelheden waarin Sinterklaas dat moet inslaan, tikt dat toch aan.

Duurdere pakjes

Tegenvallers waren er ook. Snoep is 0,3% duurder dan de vorige keer dan de Sint in het land was. Boeken zijn zelfs 0,5% duurder, en sieraden 0,7%.

Dat valt allemaal in het niet bij de algemene prijsstijging in Nederland, de inflatie is momenteel 3,4%. Dat komt vooral door fors gestegen energieprijzen. Daar heeft de Sint, die zich in ons land bij voorkeur op het paard Ozosnel voortbeweegt, natuurlijk geen last van.

Al met al houdt onze goedheiligman dit jaar dus wat geld over: hij besteedt 0,3% minder dan vorig jaar.