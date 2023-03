Affaire kredietverstrekkers ’Duizenden klanten krijgen te weinig compensatie hoge rentes’

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

’Klanten krijgen niet de compensatie waarop zij recht hebben.’ Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Tienduizenden Nederlandse klanten krijgen geen of veel te weinig compensatie van hun kredietverstrekker voor de hoge rentes die zij in het verleden hebben betaald over hun krediet. Dat verschuldigde bedrag kan oplopen tot soms tienduizenden euro’s per persoon.