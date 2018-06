Groei industrie eurozone minder sterk

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, daalde naar een stand van 55,5, van 56,2 in april. Dat cijfer komt overeen met een voorlopige raming. Het is de laagste stand van de Markit-index in vijftien maanden. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Er was onder meer sprake van een zwakkere orderontvangst uit het buitenland.

De index voor de Duitse industrie liet voor mei een stand zien van 56,9 en voor Frankrijk was dat 54,4. Voor Italië en Spanje werden niveaus gemeten van respectievelijk 52,7 en 53,4. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) meldde dat de groei van de bedrijvigheid is afgezwakt naar het laagste niveau in acht maanden met een stand van 60,3.

De index voor de Britse industrie steeg in mei van 53,9 naar 54,4. Economen hadden juist een daling van de graadmeter verwacht.