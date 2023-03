Netbeheerder TenneT verhoogt kosten huishoudens na forse omzetgroei

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor alle hoogspanningskabels en netwerken zegt over 2022 last te hebben gehad van de 250% gestegen energiekosten en de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor de grondstoffen en materialen.

Afgelopen jaar moest de netbeheerder TenneT bovendien zijn stroom ook duur inkopen. Dat leidde tot hogere kosten, zo meldt het dinsdag in zijn jaarverslag. Nu de energieprijzen in de groothandel fors dalen, zou het tarief voor dit jaar omlaag kunnen. Daarover neemt de toezichthouder ACM nog een besluit.

Afgelopen jaren investeerde TenneT volgens de directie €30 miljard in uitbreiding van het netwerk. Het legde 320 kilometer nieuwe kabel aan, en begon met de bouw van 140 hoogspanningsstations.

Staatsbedrijf TenneT worstelt vanwege ’een ongekende hausse aan netaansluitingsaanvragen’ met opstoppingen in een al overbelast netwerk. Het voerde een tijdelijk stop in op uitgifte van nieuwe aansluitingsaanvragen. Het investeert de komende tien jaar €110 miljard in uitbreiding. TenneT nam vorig jaar 777 mensen aan, inmiddels zijn bijna 7400 werknemers actief bij het bedrijf. Maar het waarschuwde ook dat de uitbreiding mogelijk onvoldoende is om te voorkomen dat Nederland af en toe stroomtekort zal kennen.

Boekhoudkundig verlies

Volgens ceo Manon van Beek is over 2022 sprake van een boekhoudkundig verlies, omdat het bedrijf standaard over twee jaar de opgelopen kosten terugkrijgt via een hogere heffing op de nettarieven van bedrijven en huishoudens.

Dat boekhoudkundig verlies komt door de vorig jaar hoge kosten voor netstabilisatie, aldus Van Beek. De vraag naar extra stroom en aansluitingen is historisch hoog, maar ook het minder constante aanbod van stroom van zon en wind. TenneT moet vraag en aanbod in balans houden. Met de €4,5 miljard aan investeringen, is TenneT erin geslaagd de zogeheten ’netbeschikbaarheid’ op 99,9996% te houden. Daarmee had Nederland het meest betrouwbare netwerk van Europa.

Onder de streep resteert volgens cfo Arina Freitag bij ’solide financiële resultaten’ voor 2022 een gestegen ebit-resultaat van €1,2 miljard. De omzet steeg van €6,4 miljard in 2021 naar €9,8 miljoen in 2022. En met een groei van 23% kwamen zijn activa uit op €40,97 miljard.

Ceo Van Beek stelt een dividend van €207 miljoen te kunnen uitkeren aan de Staat, de enige aandeelhouder. Cfo Freitag markeert ook dat TenneT vanwege sterk groeiende investeringen een fors eigen vermogen nodig heeft. „Wij zijn in gesprek met de Duitse en Nederlandse overheid om deze groeiende eigen vermogensbehoefte te waarborgen”, stelt zij. Tot 2032 heeft Freitag in Nederland €10 miljard nodig bedragen, voor TenneT Duitsland €15 miljard.

Verkoop Duitsland

Nederland en Duitsland onderhandelen momenteel over de verkoop van dit TenneT Duitsland, dat sinds 2010 zo’n 40% het gehele netwerk in het noorden van Duitsland beheert. Daarin heeft het van 2011 tot en met 2022 €21,1 miljard geïnvesteerd. De opbrengst van de verkoop van TenneT Duitsland zou de Nederlandse overheid €20 tot €25 miljard kunnen opleveren. Bij de presentatie van de jaarcijfers dinsdag meldde TenneT nog niets over de voortgang van die gesprekken.