Column: De strenge lerares Christine Lagarde

De nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. Ⓒ AFP

Christine Lagarde was net voorgesteld als opvolger van Mario Draghi bij de Europese Centrale Bank deze zomer, toen we met een groep beleggers lunchten bij DNB. Onder Chatham House rules, dus ik zwijg over wie welke uitspraak deed. Ik kan wel zeggen dat aan tafel werd gesteld dat Nederland zich nog achter de oren zou krabben over deze Franse toevoeging aan de ECB. Inmiddels jeukt het behoorlijk.