Economie op rand van recessie: hoge inflatie tast groei aan

Premium Financieel

’Chaotisch prijsplafond energie helpt huishoudens beperkt’

De tijdelijke extra financiële steun die de overheid tegen de hoge energieprijzen biedt, is ’fors’ en ’historisch’ maar ook ’chaotisch’, stellen energie-experts. De verdriedubbeling van de energienota is wel van tafel. „Maar de prijzen blijven evengoed hoog, en veel in de plannen is nog te onduideli...