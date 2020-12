ABN: goudprijs krijgt nieuwe piek bij $2000

Dat berekent ABN Amro-edelmetaalspecialist Georgette Boele in de woensdag verschenen vooruitblik op de markt.

Op 7 augustus bereikte goud een recordhoogte van $2075 per ounce.

De prijs staat nu 21% hoger dan aan het begin van 2020. Maar er is meer mogelijk. „Alle factoren wijzen in de richting van een hogere goudprijs, maar nu is er onduidelijkheid”, zegt Boele van ABN Amro.

Zij wijst als belangrijke kracht achter de stijging op een lagere Amerikaanse rente, gecorrigeerd voor inflatie, en de lagere dollar ook voor komend jaar. Boele, die meermalen bij Bloomberg werd verkozen tot wereldwijd beste bepaler van de goudprijs, raamt voor eind 2021 een prijs van $2000 per troyounce (31,1 gram). Nu is het tarief $1857.

„We denken dat de rente op staatsobligaties volgend jaar op een lager niveau staat dan nu. Als gevolg hiervan daalt waarschijnlijk ook de rente”, schetst Boele. „Dit is negatief voor de dollar, maar positief voor de goudprijs.”

Het begrotingstekort stijgt alleen maar door, nu centrale banken voor steeds meer krediet garant staan. Beleggers blijven worden waarschijnlijk bezorgd over de effecten van een groot begrotingstekort en de monetaire verruiming, stelt zij. Beleggers kiezen dan voor waardevaste beleggingen. ,,Om deze redenen verwachten we een hogere goudprijs in 2021.”

Toch nadert een coronavaccin, erkent Boele in haar scenario’s. Daarmee kan de economie herstellen. Boele: „De goudprijs heeft de neiging om te dalen als het economisch herstel gepaard gaat met de verwachting dat centrale banken minder verruimen. Maar als centrale banken het beleid wel verruimend houden, ondanks het economisch herstel, dan stijgt de goudprijs juist.”

