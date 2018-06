'Onderzoek VS rond Freddie Mac en Fannie Mae'

Er wordt onderzocht of fraude is gepleegd door prijsmanipulatie en mededingingsovertredingen, aldus de bronnen. De waarde van de markt van obligaties van Freddie Mac en Fannie Mae bedraagt circa 550 miljard dollar. De beide hypotheekbanken werden tijdens de financiële crisis in september 2008 genationaliseerd door de Amerikaanse overheid om te voorkomen dat ze zouden bezwijken onder de crisis op de huizenmarkt. Met die redding was bijna 190 miljard dollar gemoeid.

De grootste houders van schulden van Freddie Mac en Fannie Mae zijn institutionele beleggers zoals bijvoorbeeld BlackRock. Maar ook de Federal Reserve en Amerikaanse staten zoals Maryland en Florida bezitten veel obligaties van beide bedrijven.