Galápagos: ’Kosten bedreiging medicijnontwikkeling’

Die zorg uitte ceo Onno van de Stolpe van biotechbedrijf Galápagos vrijdag uitdrukkelijk tijdens de bijeenkomst van beleggersplatform IEX in de RAI.

Galápagos heeft zelf 25 onderzoeken naar nieuwe medicijnen lopen. De research daarvoor kan jaren duren, is duur en 95% ervan faalt. Nu de kosten verder oplopen kan de ontwikkeling verder in gevaar komen, terwijl bij patiënten de nood hoog is om deze bijzondere medicijnen te krijgen.

Galápagos is beursgenoteerd en heeft een marktwaarde van €4,5 miljard, ging tegen €7 naar de beurs in juni 2005, maar zou voor het geld zelfs een bod van €150 per aandeel moeten afwijzen, stelt Van de Stolpe.

Niet capabel

,,Ik kan een overname niet tegenhouden, we zijn immers een publiek bedrijf, maar in het belang van de onderneming en uiteindelijk de aandeelhouder moeten we het niet doen. Ik zou het bij mijn board sterk afraden. Omdat we als groot biotechbedrijf zelf meer waarde kunnen creëren”, stelde hij.

Voor research zou een overname zeker slecht nieuws zijn, stelde hij, ,,omdat grote bedrijven zeker incapabel zijn om vroege programma tot het einde door te loodsen.”

Galápagos heeft zijn hoofdzetel in België. Daar bestaat geen beschermingsconstructie zoals bedrijven in Nederland kunnen inroepen als er een vijandige overname komt. Galápagos zoekt daarom een grote strategische partner. ,,Als er bod komt, dan komt er een bod, maar een strategische partner met een belang van 10% zou in ieder geval een barrière zijn”, aldus de topman.

Sterke partners

Het bedrijf heeft inmiddels meer geld van partners in onderzoek dan via uitgifte van aandelen binnengehaald. Volgens analist Jos Versteeg (Theodoor Gilissen) een sterk en minder bekend punt. Van de Stolpe: ,,We hebben minder vaak naar de markt hoeven te gaan. We zijn ook een paar jaar winstgevend geweest. Door de partnerships hebben we op een andere manier geld gerkegen, zodat er niet veel verwatering voor aandeelhouders heeft plaatsgevonden."

Galápagos en zijn partner Gilead Sciences meldden donderdag een grote stap te hebben gezet dankzij positieve testresultaten bij twee studies naar de werking van filgotinib, het medicijn tegen taaislijmziekten.

Het onderzoek naar de bruikbaarheid van filgotinib bij ontstekingsziekte van de dikke darm, colitis ulcerosa, ging van fase 2 naar fase 3, vlak voor de mogelijk latere entree naar de markt. Galápagos krijgt van Gilead $15 miljoen voor deze voortgang.

Pharming ontwikkelt door

Eind vorig jaar stond bij Galápagos $1,1 miljard op de bank. ,,Voor een bedrijf dat nooit een product naar de markt heeft gebracht, is dat een vrij uniek verhaal”, aldus Van de Stolpe.

,,Belangrijk is dat Galápagos onafhankelijk is en blijft om de goede ontwikkeling in biotechcultuur te behouden en geen onderdeel van een groter farmabedrijf te worden”, aldus de topman, die ondanks de sterk gestegen waarde van het aandeel ,,voorlopig nog wel doorgaat”.

Sectorgenoot Pharming meldt op 21 juni de voortgang van zijn medicijnen die in onderzoek zijn, mogelijk ook de speurtocht naar nieuwe terreinen, zo meldde ceo Sijmen de Vries in de RAI. Het nieuwe medicijn tegen de ziekte van Pompe komt volgend jaar in productie, aldus De Vries.

Pharming is volgens analist Versteeg kwetsbaarder vanwege de kleinere pijplijn met onderzoeken die tot een medicijn kunnen leiden.

Pharming wordt grotendeels gedreven door de Amerikaanse markt. ,,Het zou daarom logisch zijn, op een bepaald moment, om een notering aan de Nasdaq te zoeken”, verklaarde De Vries. ,,Het is best in de lijn der verwachtingen, om dat een keertje te gaan doen. Maar we hebben nu liquiditeit genoeg. Vooralsnog is er niet de noodzaak om extra geld op te halen”, zei hij.