AB Inbev blaast beursplan nieuw leven in

In een korte verklaring gaf AB InBev aan dat het "de aanvraag voor de notering van een minderheidsbelang" van het onderdeel aan de beurs in Hongkong heeft hervat. De brouwer was eerder van plan om tot 9,8 miljard dollar aan aandelen te noteren van Budweiser APAC, dat onder meer Stella Artois in China, Australië, Zuid-Korea en Vietnam op de markt brengt, voordat het de beursintroductie medio juli ophield. Kort daarna verkocht het zijn Australische activiteiten aan de Japanse brouwer Asahi.

Naar verluidt mikt AB Inbev op eind september voor een notering van de tak. Dat zou ongeveer 5 miljard dollar moeten opbrengen.