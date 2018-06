Kabinet wil onderhoud cruiseschepen terughalen naar Nederland

In 2014 werd cruisegigant Royal Caribbean door de voormalige arbeidsinspectie op een boete getrakteerd van bijna een miljoen euro. Het Amerikaanse bedrijf kreeg de prent vanwege onder andere het aan boord hebben van Filipijnen zonder Nederlandse werkvergunning.

De megaboete sloeg in als een bom. Geen enkel cruiseschip heeft sindsdien meer onze havens aangedaan voor werkzaamheden uit vrees voor de onduidelijkheid over regels voor buitenlandse werknemers, iets wat zeker in deze sector de normaalste zaak van de wereld is.

„Wij moeten de klandizie niet laten lopen en niet in Hamburg laten eindigen als dat ook gewoon in Nederland kan gebeuren en Nederlanders hieraan een boterham kunnen verdienen”, zei minister Van Nieuwenhuizen in een debat over maritieme zaken na vragen van de VVD.

De scheepsbouwsector, waaronder het befaamde familiebedrijf Damen Shipyards, verwacht dat de schade flink in de papieren komt. Alleen al volgend jaar zou ons land één miljard euro mislopen. Er loopt op dit moment een onderzoek naar hoe de Duitsers te werk gaan en waarom Hamburg er nu wel in slaagt om aantrekkelijk te zijn voor deze miljardenindustrie.

Van Nieuwenhuizen geeft aan dat ze met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in gesprek gaat zodra het onderzoek is afgerond. “Ik hoop dat tot een goed einde te kunnen brengen.”