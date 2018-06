Kamer: Ruimer baan voor binnenvaart bij sluizen

Het kabinet ziet graag dat meer vrachtvervoer over het water gaat plaatsvinden en minder over de weg. Maar schippers klagen al langer over de lange wachttijden voor de sluizen van Rijkswaterstaat.

Dit probleem is mede ontstaan door een gebrek aan sluiswachters. De Kamer wil dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) inzet op centrale bediening op afstand.