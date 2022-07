Duitse vakbond bevreesd voor energiecrisis

„Door het tekort aan gas dreigen hele industrietakken definitief in te storten, zoals de aluminium-, glas- en de chemische industrie”, zei Yasmin Fahimi, het hoofd van de Duitse vakbondsfederatie DGB, in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag. „Zo’n ineenstorting zou enorme gevolgen hebben voor de hele economie en de werkgelegenheid in Duitsland.”

Prijsplafond

De energiecrisis drijft de inflatie volgens haar nu al naar recordhoogten. Ze roept op tot een prijsplafond voor energie voor huishoudens. „De stijgende kosten voor CO2-uitstoot betekenen nog meer lasten voor huishoudens en bedrijven”, vervolgt Fahimi. Daarbij zou de crisis ook kunnen leiden tot sociale onrust.

Minister van Economie Robert Habeck zei zaterdag dat de regering werkt aan maatregelen om de stijgende kosten aan te pakken. Details over die plannen gaf hij niet. Eerder waarschuwde hij dat de druk op de Russische gasleveringen tot nog meer onrust zou kunnen leiden over hele breedte van de economie.

Rusland heeft de leveringen via de Nord Stream-pijpleiding met 60% verminderd en het is de bedoeling dat de pijpleiding deze maand volledig wordt stilgelegd voor onderhoud. Duitsland betwijfelt of leveringen via Nord Stream daarna zullen worden hervat.