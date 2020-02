AEX op verlies, maar Arcelor negeert virusangst

De AEX-index noteerde, na de beste beursweek sinds 2018, rond 11 uur 0,2% lager bij 615,5 punten. De AMX-index stond 0,5% in het rood bij 950,9 punten.

De Duitse DAX-index verloor 0,3%. Duitsland staat technisch voor een volgende recessie, aldus Bloomberg-analisten. Autobouwer Daimler zou snel details van de ingreep in 15.000 banen bekend maken. De CAC 40 in Parijs raakte 0,4% kwijt. De oliezware FTSE 100 verloor 0,4%. „De virusangst steekt de kop weer op”, constateert analist Simon Wiersma van ING in de ochtend de markten overziend.

Luchtvaartbedrijven, reisondernemingen en luxe resorts behoorden tot de grootste verliezers.

De Amerikaanse beurzen stonden volgens de eerste futures voor een licht lagere opening om half vier.

Robeco-strateeg Jeroen Blokland zag tegelijkertijd een omslag in favoriete type beleggingen bij beleggers: de waardeaandelen troeven de snelle winstmakers af.

In Azië gingen de beurzen deels omlaag. Het aantal doden door het coronavirus reikte tot 910 mensen, meer dan het Sars-virus in 2003. Werkend China keerde formeel vandaag terug van vakantie; miljoenen Chinezen zouden naar de fabrieken en kantoren gaan, na de vanwege het coronavirus verlengde vakantie voor het nieuwjaarsfeest.

De grote Foxconn/Hon Hai-assemblagelijn, werkend voor Samsung en Apple, mocht in China open. Tesla’s fabriek zette de deuren wijd open, Volkswagen bleef dicht, Kia Motors kan geen onderdelen uit China krijgen en sloot de productielijn. De inflatie liep in China ondertussen op tot 5,4%.

De euro sterkte licht aan tegen de dollar, maar bleef onder de $1,10-grens. Het Britse pond kwam verder onder druk. De olieprijzen zetten de neergang in de afgelopen weken voort. De kans op een snelle nieuwe OPEC-vergadering wordt volgens Bloomberg steeds kleiner nu partner Rusland afzijdig blijft.

Bitcoin kwam na 3% verlies weer onder de $10.000.

RELX leidt verliezersreeks

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde chipmachinemaker en zwaargewicht ASML onderaan met 1,6%.

Energieleverancier Shell (-0,5%) bevestigde een substantiële deal te hebben met Qatargas voor de levering van lng-gas aan Koeweit.

Staalmaker ArcelorMittal (+2%) zag dat de Italiaanse overheid bewoog in het eindspel om de overname van Taranto Mill. Zij zou alsnog willen investeren in de staalfabriek.

Aandelen DSM (+1%), Randstad (+0,7%) en financials als Aegon (+0,6%) gaven de verliezers tegenwicht.

Bekijk ook: Italië bekijkt investering in staalfabriek Tarante

Air France KLM reageerde bij de middelgrote fondsen met 0,2% verlies op de signalen van de schade van het coronavirus. KLM denkt deze maand de gevolgen van het nieuwe coronavirus te gaan merken, aldus topman Pieter Elbers. De luchtvaartmaatschappij heeft in januari 2,6 miljoen mensen vervoerd, 2,7% meer dan in het jaar ervoor.

Wereldhave steeg met 3,5%, na vrijdag op zwakke kwartaalcijfers hard te zijn gedaald.

Flow Traders volgde met 2,9% opwaarts. Op Takeaway.com (-0,8%) staan de meeste shortposities rekenend op een verlies uit, volgens het AFM-register 17,19% van alle aandelen.

