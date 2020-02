Coronavirus houdt AEX in toom

De AEX-index noteerde, na de beste beursweek sinds 2018, om vijf over half één vlak op 616,3 punten. De AMX-index zakte 0,1% naar 954,5 punten.

De Duitse DAX-index verloor 0,3%. Duitsland staat technisch voor een volgende recessie, aldus Bloomberg-analisten. Autobouwer Daimler zou snel details van de ingreep in 15.000 banen bekend maken. De CAC 40 in Parijs raakte 0,4% kwijt. De Britse FTSE 100 verloor 0,4%. „De virusangst steekt de kop weer op”, constateert analist Simon Wiersma van ING in de ochtend de markten overziend.

De Amerikaanse beurzen stonden volgens de eerste futures voor een licht lagere opening om half vier.

Beleggers waren in de ban van het coronavirus. Het aantal doden is tot 910 opgelopen, meer dan het Sars-virus in 2003. Werkend China keerde formeel vandaag terug van vakantie; miljoenen Chinezen zouden naar de fabrieken en kantoren gaan, na de vanwege het coronavirus verlengde vakantie voor het nieuwjaarsfeest.

De grote Foxconn/Hon Hai-assemblagelijn, werkend voor Samsung en Apple, mocht in China open. Tesla’s fabriek zette de deuren wijd open, Volkswagen bleef dicht, Kia Motors kan geen onderdelen uit China krijgen en sloot de productielijn. De inflatie liep in China ondertussen op tot 5,4%.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) stelt dat het lastig is om op de verspreiding van het coronavirus te handelen. „Het is moeilijk om goede voorspellingen te doen. Ons beleggingsbeleid baseren we op zaken waar te verstand van hebben. Wel denk ik dat het risico van de door de markt voorspelde economische impact aan de onderkant ligt.”

Dat Van Leenders nog altijd vrij voorzichtig is over aandelen, komt vooral omdat de markt voor dit jaar op een duidelijke verbetering van de bedrijfswinsten rekent. „Dit is te rooskleurig. Recente economische groeicijfers wijzen weliswaar op enig herstel, maar het is niet overtuigend. En onder meer de Europese industriecijfers stelden vorige week nog teleur. Het kwartaalcijferseizoen verloopt ten opzichte van de verwachtingen redelijk normaal, maar gemiddeld genomen is de winstgroei nul.”

De euro sterkte licht aan tegen de dollar, maar bleef onder de $1,10-grens. De olieprijzen zetten de neergang in de afgelopen weken voort. De kans op een snelle nieuwe OPEC-vergadering wordt volgens Bloomberg steeds kleiner nu partner Rusland afzijdig blijft.

Bitcoin kwam na 3% verlies weer onder de $10.000.

Staal in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond ArcelorMittal met een plus van 1,3% bovenin. De staalmaker zag dat de Italiaanse overheid bewoog in het eindspel om de overname van Taranto Mill.

Bekijk ook: Italië bekijkt investering in staalfabriek Tarante

Randstad klom 0,8%, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers morgenochtend.

Prosus, waarvan de beurswaarde grotendeels wordt bepaald door zijn belang in de Chinese internetgigant Tencent, leverde 0,8% in.

Shell verloor onder druk van de verdere daling van de olieprijzen 0,5%. De energiemaatschappij bevestigde een substantiële deal te hebben met Qatargas voor de levering van gas aan Koeweit.

Financieel dienstverlener Intertrust stond bij de middelgrote fondsen met een verlies van 2,8% onderaan.

Wereldhave steeg met 3,5%, na vrijdag op zwakke kwartaalcijfers hard te zijn gedaald.

Flow Traders volgde met 2,9% opwaarts.

Air France KLM won 0,5%. KLM denkt deze maand de gevolgen van het nieuwe coronavirus te gaan merken, aldus topman Pieter Elbers. De luchtvaartmaatschappij heeft in januari 2,6 miljoen mensen vervoerd, 2,7% meer dan in het jaar ervoor.

