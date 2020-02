Coronavirus krijgt geen vat op AEX

De AEX sloot 0,1% hoger op 617,1 punten. Vorige week won de beursgraadmeter maar liefst 4,6%. De AMX zakte 0,2% naar 953,4 punten.

De meeste Europese beurzen leverden licht in. De Duitse DAX-index verloor 0,2%. Duitsland staat technisch voor een volgende recessie, aldus Bloomberg-analisten. De Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 zakten 0,2% en 0,3%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,3% hoger en de Nasdaq-index 0,5%.

Beleggers bleven het nieuws rond het coronavirus nauwgezet volgen. Het aantal besmettingen is boven 40.000 gekomen en het aantal doden boven 900. Werkend China keerde formeel vandaag terug van vakantie; miljoenen Chinezen zouden naar de fabrieken en kantoren gaan, na de vanwege het coronavirus verlengde vakantie voor het nieuwjaarsfeest.

Portfoliomanager Etienne Platte van Antaurus denkt dat het coronavirus een groter staartje krijgt dan uit de officiële cijfers blijkt. „De beelden die via twitter naar buiten komen, vertellen een ander verhaal. En via TomTom Traffic zagen we vanochtend dat er weinig verkeer in Beijing was. China is inmiddels zo’n grote economische speler, dat het eerste kwartaal lastig kan worden voor de wereldeconomie.”

Platte vindt sowieso dat de markt te optimistisch is met zijn verwachting dat de bedrijfswinsten dit jaar duidelijk zullen verbeteren. „De winsten van Europese bedrijven waren vorig jaar lager dan in 2018. En door de sterke salarisstijgingen nemen de kosten dit jaar duidelijk toe. Het is de vraag in hoeverre dit terugkomt in hogere bestedingen en omzetten.”

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) meent eveneens dat de winsttaxaties te rooskleurig zijn. „Recente economische groeicijfers wijzen weliswaar op enig herstel, maar het is niet overtuigend. En onder meer de Europese industriecijfers stelden vorige week nog teleur. Het kwartaalcijferseizoen verloopt ten opzichte van de verwachtingen redelijk normaal, maar gemiddeld genomen is de winstgroei nul.”

Staal in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde biotechnologiebedrijf Galapagos met een plus van 2,4% bovenaan.

Randstad klom 0,4%, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers morgenochtend.

ArcelorMittal sloot 0,2% hoger. De staalmaker zag dat de Italiaanse overheid bewoog in het eindspel om de overname van Taranto Mill.

Prosus, waarvan de beurswaarde grotendeels wordt bepaald door zijn belang in de Chinese internetgigant Tencent, leverde 1,4% in.

Shell verloor 0,8%, in reactie op de voortgaande neergang van de olieprijzen. De kans op een snelle nieuwe OPEC-vergadering wordt volgens persbureau Bloomberg steeds kleiner nu partner Rusland afzijdig blijft.

Financieel dienstverlener Intertrust eindigde bij de middelgrote fondsen met een verlies van 3,7% onderaan.

Air France KLM daalde 0,5%. KLM denkt deze maand de gevolgen van het nieuwe coronavirus te gaan merken, aldus topman Pieter Elbers. De luchtvaartmaatschappij heeft in januari 2,6 miljoen mensen vervoerd, 2,7% meer dan in het jaar ervoor.

Vastgoedfonds Wereldhave steeg met 4,4%, na vrijdag op zwakke kwartaalcijfers hard te zijn gedaald.

Flow Traders liep met een plus van 1,8% het verlies op vrijdag voor bijna de helft in. Beleggers reageerden toen negatief op zijn kwartaalcijfers.

Fagron klom 0,7%, na een koersdoelverhoging door Degroof Petercam bij een herhaald koopadvies. De toeleverancier aan apothekers komt donderdag met zijn jaarcijfers naar buiten.

