Euronext: nog geen knoop doorgehakt over BME

Amsterdam - Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam, praat nog altijd met het bestuur van de Spaanse branchegenoot BME over een mogelijke overname. Volgens Euronext-topman Stéphane Boujnah is er nog geen bod uitgebracht en hoeven de gesprekken niet per se tot een deal te leiden. Dit heeft hij gezegd in een interview met het Portugese weekblad Expresso.