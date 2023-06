VDL geeft autobouwer Nedcar hoop: ’Concrete belangstelling bij partijen’

„We hebben vertrouwen dat we vermoedelijk op korte termijn een samenwerking of contract kunnen ondertekenen voor de bouw van auto’s”, aldus VDL in een interne mededeling. „Dit kan een compleet voertuig zijn, of het afmonteren van een gedeeltelijk opgebouwde auto of carrosserie.”

Opdrachtgever

VDL liet dat donderdag weten aan de medewerkers, alhoewel er geen concrete merken of data worden genoemd. Bij Nedcar worden momenteel MINI’s van BMW gebouwd. Maar dat contract loopt begin volgend jaar af. Een nieuwe opdrachtgever is er nog niet, waardoor massaontslagen onvermijdelijk lijken. Per 1 november verliezen alvast ruim 1800 van de in totaal 3950 medewerkers van Nedcar hun baan, kondigde VDL eerder aan.

VDL zoekt intussen naar mogelijkheden om na het contracteinde met BMW in maart 2024 zoveel mogelijk van de dan nog resterende 2100 banen overeind te houden. Maar het zal niet mogelijk zijn om het gat dat in maart ontstaat op te vullen. Veel plannen behelzen een langere termijn.

Bekijk ook: Zonder grote vis rest VDL Nedcar bescheiden bestaan in Limburg

Zo zet VDL in op een verdere samenwerking met het Duitse bedrijf ElectricBrands, dat in Born de e-stadsauto Evetta en de modulaire XBUS wil laten produceren. Het gaat voorlopig om bescheiden aantallen die in Born van de band kunnen rollen.

Daarnaast worden onderdelen van VDL naar Born verhuisd, zoals VDL Bus Venlo dat per 1 januari in een hal van Nedcar wordt ondergebracht. De activiteit zal vanaf dan worden omgedoopt naar VDL Special Vehicles. VDL verwacht dat de werkgelegenheid van dit onderdeel in Born in enkele jaren groeit van 120 naar ongeveer 500 medewerkers.

Ook is VDL een samenwerking aangegaan met het bedrijf GOTEC Brake Disc Coating (GBDC) voor het coaten van remschijven in Born. En er is een demolijn in Born in gebruik om batterijen te assembleren. VDL praat met auto- en tussenbouwers om hun batterijen in Born te laten assembleren.