Van Dijkhuizen: ‘Voor iedereen wennen bij ABN Amro’

Dat is de conclusie van een mail die Van Dijkhuizen vrijdagmorgen schreef als reactie op een artikel in het FD. In de zakenkrant klaagt een groep hoge managers over ‘een gebrek aan richting en strategie’ bij ABN Amro sinds Van Dijkhuizen anderhalf jaar geleden het stokje overnam van vertrekkend ceo Gerrit Zalm.

„Het is voor iedereen wennen”, schrijft de voormalige chief financial director (cfo) aan het bankpersoneel over de veranderingen die hij doorvoerde in de top van de bank. Hij erkent dat het afgelopen jaar ‘discussie geweest binnen de top over de gewenste leiderschapsstijl en samenwerking’.

„Dat heeft in februari geleid tot verandering in de Raad van Commissarissen”, verwijst hij naar het recente vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk. „Op dit moment lopen er een tweetal evaluaties met betrekking tot de nieuwe topstructuur.”

Van een crisis is volgens Van Dijkhuizen echter geen sprake. Volgens hem zijn de bewuste klachtenbrieven waaruit het FD vrijdag citeert van ‘een aantal maanden geleden’: „Ik merk dat het vertrouwen en de rust terugkeren. Ik heb mijn team nu compleet, Tom de Swaan treedt straks aan als ervaren president-commissaris en we zijn onze boodschap van een betekenisvolle en duurzame bank verder aan het uitrollen.”