Vraag is of belastinggeld zo juist wordt ingezet Analyse: stikstof slechts klein onderdeel bouwprobleem

Door Yteke de Jong

Het geld voor groenere bouwmachines is snel geregeld door het kabinet na de recente uitspraak van de Raad van State over de zogeheten bouwvrijstelling. Dat betekent dat bouwers geen stikstof meer mogen uitstoten tijdens de bouw van bijvoorbeeld een woning of fabriek. Maar dat er geld komt voor uitstootvrij materieel op de bouwplaats betekent niet automatisch dat er nu sneller huizen bij komen. Stikstof is slechts een klein onderdeel in de totale problematiek rond de totaal vastgelopen woningbouw in ons land.