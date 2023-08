Column: staat China aan de vooravond van een Lehman-moment?

China duikt steeds vaker op in het nieuws als een land dat te maken heeft met hoge schuldenniveaus in zowel de vastgoedsector als onder lokale overheden. In combinatie met een krimpende bevolking en sinds kort ook negatieve prijsstijgingen (ofwel deflatie) wordt niet alleen steeds vaker de vergelijking gemaakt met Japan, maar ook met de Verenigde Staten in 2008 vlak voordat de grote zakenbank Lehman Brothers omviel. Staat China ook aan de vooravond van haar eigen ‘Lehman-moment’?

Grote projectontwikkelaars zoals Evergrande en Country Garden dreigen om te vallen. Ⓒ ANP/HH