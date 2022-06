Oud-bewindsman Fred Teeven wordt voorman brouwers: ’Genieten van lekker glas bier’

De oud-politicus en voormalige officier van justitie, die in zijn tijd bij het Openbaar Ministerie bekendstond als ’crimefighter’, zal zich ervoor inzetten dat „iedereen van een goed glas bier kan blijven genieten.” Bij zijn aantreden toont hij zich kritisch op discussies over preventiebeleid, die volgens hem dreigen uit te draaien op „vertrutting.”

„Preventie staat hoog op de agenda”, verklaart Teeven. „Ik maak me wel zorgen over hoe de discussie daarover soms wordt gevoerd. Ik vind dat deze zich moet richten op hoe we alcoholmisbruik tegengaan. De discussie moet niet doorslaan naar hoe we het Nederlanders zo moeilijk mogelijk kunnen maken om van een lekker glas bier te genieten. Dat is een soort van vertrutting waar ik me niet bij thuis voel.”

Moeilijke tijd

De 63-jarige Teeven volgt Stijn Deelen op. De voormalige salesdirecteur in Nederland voor bierconcern AB Inbev leidde de koepelorganisatie door een moeilijke tijd voor brouwers. In 2020 brak de coronapandemie uit waardoor cafés, clubs en eetgelegenheden gedwongen dicht moesten. De verkoop van bier daalde daardoor hard.

In het verleden was oud-vicepremier Hans Wiegel, net als Teeven een VVD’er, 28 jaar lang voorzitter van de brouwersclub. Bij zijn afscheid in 2012 sprak hij van „de mooiste baan die ik ooit heb gehad”. Volgens Wiegel gingen bier en politiek goed samen. „Journalisten weten dat er in Den Haag heel wat afgedronken kan worden”, zei hij destijds.

Teeven trad in 2015 noodgedwongen af als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was veel ophef ontstaan over een schikking die hij begin deze eeuw als officier van justitie sloot met drugshandelaar Cees H. Tegenstrijdige berichten over de hoogte van die deal kwamen bekend te staan als de ’bonnetjesaffaire’.

Buschauffeur

Na zijn vertrek uit de politiek is Teeven onder meer buschauffeur geworden. „Lekker sturen, geen gezeik”, zei hij daarover eerder in De Telegraaf.