Salzgitter snijdt in omzetverwachting

In de eerste zes maanden had Salzgitter 4,5 miljard euro aan omzet. Dat was een jaar eerder nog 100 miljoen meer. De winst kwam uit op 96,4 miljoen euro tegen 135,4 miljoen euro in de eerste helft van 2018. Salzgitter produceerde ook minder staal in de eerste jaarhelft.

