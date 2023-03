Premium Het beste van De Telegraaf

Tekort laadpalen en peperdure stroom kink in kabel Stekkerrijders in de knel: ’Als ik dit geweten had, was ik er nooit aan begonnen’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De dichtstbijzijnde laadpaal voor Miranda van Bekkum is volgens haar op twee kilometer afstand van haar huis. „Als ik dit geweten had, was ik er nooit aan begonnen.” Ⓒ Robert Hoetink

Automobilisten worden bijna in stekkerwagens geduwd. Over zeven jaar al moeten alle nieuwe auto’s zonder emissie rijden, maar zeker gemeenten zijn er bepaald niet klaar voor. Er zijn veel te weinig laadpalen en door de energiecrisis is rijden op stroom erg prijzig. Miljoenen huishoudens zullen de overstap maken, maar de gebrekkige uitrol van de publieke laadpalen geeft de voorlopers nu al kopzorgen. „Dit is een drama, ik heb weer een benzineauto gekocht.”