Analyse De winstmarge van Tesla blijft ongeëvenaard

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Nieuwe Tesla’s op weg naar hun eigenaren in Amerika. Het stekkerautomerk levert veel minder auto’s dan de concurrentie, maar wel tegen een fors hogere marge. Ⓒ ANP/HH

Het cijferseizoen voor de autofabrikanten is begonnen. Volvo komt vrijdag met de jaarcijfers over 2021 en de rest volgt snel. Maar inmiddels traditioneel is Tesla de eerste. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s beet woensdagavond na sluiting van de beurs in New York het spits af....en hoe! Het bedrijf van de markante zakenman Elon Musk toonde een winstmarge waar andere autobouwers alleen van kunnen watertanden en die laat zien dat de auto-industrie kansrijk is voor nieuwkomers.