Big tech verenigd ten strijde tegen wachtwoordleed

Dat meldt Google in een persbericht. Apple en Microsoft waren donderdagochtend niet bereikbaar voor hun kant van het verhaal. De drie techreuzen werken al langer met de Fast IDentity Online-standaarden die de sector gezamenlijk vaststellen, maar hebben nu afgesproken de technologie aan hun browsers Android, iOS en Edge toe te voegen.

De nieuwe stap volgt op de pass wordmanager en de tweestapsverificatie en zal ons volgens Google vanaf de loop van dit jaar leiden naar een ’werkelijk wachtwoordloze toekomst’, zodra de technieken in de browsers zijn ingebouwd. Volgens Google is de techniek - waarbij de wachtwoordsleutel cryptografisch is versleuteld en ook nog alleen actief op het online-account moment dat de telefoon wordt ongrendeld - veiliger dan andere methoden.

Wachtwoordsleutel

De techniek maakt gebruik van een beveiligde wachtwoordsleutel, die wordt opgeslagen op de telefoon en geactiveerd als het apparaat wordt geopend. Om in te loggen voor een website, app of apparaat hoeft vervolgens alleen maar de smartphone op de normale manier geopend te worden, waarmee de gebruiker via zijn internetbrowser toegang tot andere beveiligde toepassingen krijgt. Als de gebruiker op laptop of een ander apparaat werkt, werkt de toegangsverificatie door de telefoon in de buurt te houden of een usb-sleutel te gebruiken.

Als het wachtwoord verdwijnt, betekent dat waarschijnlijk ook het einde aan wereldwachtwoordendag, die jaarlijks rond deze dag wordt gehouden om mensen te wijzen op het belang van een sterk wachtwoord en de nationale ’verander-je-wachtwoorddag’ in november.