Beursblog: Wall Street opgewekt van start met steun uit techhoek

Beleggers trekken zich vooral op aan het nieuws dat een deal over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond dichterbij is gekomen na het voorstel van de Republikeinen om tot in december te gaan verhogen.

Rond half vier staat de AEX-index 1,6% in het groen op 773 punten. Een extra meevaller is dat het aantal WW-aanvragen in de VS de voorbije week lager is uitgekomen dan verwacht.

