Shell verkoopt Canadese gasonderdelen

De deal wordt voldaan in 175 miljoen Canadese dollar in contanten en 15 miljoen Canadese dollar in aandelen Pieridae. Shell Canada Energy neemt daarbij een belang in dat bedrijf. De overname wordt per direct afgerond. Door de deal vergoot Pieridae zijn dagelijkse productie naar 45.000 vaten olie-equivalenten per dag.

