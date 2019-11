Ⓒ 123RF

De nieuwe arbeidsrechtregels gaan ons veel geld kosten. Het uitbetalen van een transitievergoeding elke keer als we een tijdelijk contract niet verlengen wordt een grote kostenpost. Moeten we de transitievergoeding altijd betalen of alleen als de werknemer daarom vraagt? Er geldt toch een verjaringstermijn van drie maanden?