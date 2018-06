Banenrapport stuwt Wall Street

De Dow Jones-index sloot 0,9% hoger, terwijl technologiebeurs Nasdaq 1,5% in de plus eindigde. De breder samengestelde S&P 500-index begon aan het weekend met een winst van 1,1%.

Op Wall Street werd opgewekt gereageerd op het nieuws dat de werkgelegenheid in de VS in mei met 223.000 banen is toegenomen. Economen hadden gemiddeld gerekend op 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het gemiddelde uurloon ging iets sterker omhoog dan gedacht. President Donald Trump had ruim een uur voordat het banencijfer uitkwam al getwitterd dat hij naar het macro-economische cijfer uitkeek. Daarmee gaf Trump mogelijk marktgevoelige informatie vrij.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Later deze maand neemt het stelsel van centrale banken in de VS een rentebesluit. Op de markt wordt algemeen aangenomen dat de rente dan verder verhoogd zal worden.

Verder was er op Wall Street aandacht voor de autoverkoopcijfers. Fiat Chrysler bracht in mei meer auto's aan de man dan voorzien, maar het aandeel werd 7,2% lager gezet. Ford steeg 1,4%. De automaker sloot de maand af met een lichte verkoopplus, terwijl op een kleine min werd gerekend.

Kledingketen Abercrombie & Fitch werd afgedroogd door beleggers na tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel kelderde 8,8%.