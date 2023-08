Claimstichting eist geld Mercedes wegens ’te hoge uitstoot diesel’

Zij brengt woensdag bij de Amsterdamse rechtbank de gegevens in van 167.139 Nederlandse dieselwagens voor een zaak tegen de Duitse producent. Dat is volgens deze belangenbehartiger acht keer meer dan de ongeveer 20.000 auto’s die bij de rijksdienst RDW zijn gesignaleerd.

De zaak moet leiden tot een schadevergoeding voor autobezitters die de afgelopen jaren een auto kochten die straks niet aan de milieueisen voldoet, zo betoogt advocaat Joost Edixhoven namens Diesel Emissions Justice.

De stichting verwijst voor onderbouwing van de claim naar nieuw onderzoek dat door forensisch accountantsbureau Kroll is geverifieerd.

Mercedes ontkent

Mercedes ontkent de aanklacht. Het stelt binnen de regels te hebben gewerkt. ,,We brengen de klacht in geding bij de Nederlandse rechter, om af te dwingen dat de goedkeuringsautoriteiten hier nader onderzoek gaan doen naar de dieseluitstoot van Mercedes”, zegt Edixhoven.

In 2015 ontdekte justitie in Duitsland dat Volkswagen jarenlang met manipulatie van de meetmethode een te lage uitstoot had weergegeven. Volgens de stichting spelen dezelfde problemen bij Mercedes.

Volgens een recente uitspraak van het Duitse Bundesgerichthof hebben auto-eigenaren recht op tussen 5% en 15% van de aanschafprijs als producenten met meetapparatuur en instellingen de emissienormen hebben proberen te omzeilen. Die uitspraak gold Audi, Volkswagen en ook Mercedes.