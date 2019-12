'OPEC+ overweegt verdere productiebeperking'

Volgens Ghadhban zou de olieproductie met nog eens 400.000 vaten per dag extra beperkt kunnen worden. Hij wees er op dat Irak zijn toezegging om de productie in november te verlagen is nagekomen.

OPEC+-landen spraken eerder een een productiebeperking af van 1,2 miljoen vaten per dag. Deze afspraak loopt tot en met maart. In de markt wordt door kenners alom rekening met een verlening van de huidige afspraken door OPEC+ tot halverwege volgend jaar.