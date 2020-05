Verzwakt bitcoin raakt in week tijd meer dan 10% kwijt

De cryptomunt raakte maandag op bitcoinplatform Coindesk nog eens 4% kwijt met een terugval tot $8776. Een week eerder werd nog bijna de grens van $10.000 aangetikt.

Ondanks de recente mindere gang van zaken bij de bitcoin is de interesse voor de digitale munt bij kleinere beleggers verder aangewakkerd. Het aantal huishoudens wereldwijd dat handelt in de cryptomunt is volgens onderzoek toegenomen naar een piek van bijna 8,5 miljoen.

Eerder dit jaar ging de bitcoin nog hard onderuit als gevolg van de vlucht van beleggers in cash in reactie op de zorgen over de mondiale uitbraak van het coronavirus. De waarde van cryptomunt kwam zelfs even onder de $5000.

Vanaf dieptepunt halverwege maart volgde een sterk herstelbeweging van de cryptomunt. Beleggers liepen in die periode weer warm voor de bitcoin waardoor de waarde begin mei weer verdubbelde.