Contactloos pinnen in rap tempo populairste betaalmethode

Dat melden De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland. In 2019 betaalden Nederlanders 43% van hun aankopen al contactloos.

Ondertussen kiezen we steeds minder vaak voor contant: 32% van de aankopen werd met biljetten of munten gedaan. Dat was in 2018 nog 37%.

Contant uit de gratie

In 2019 deden we 2,3 miljard betalingen met cash, voor in totaal €32 miljard (gemiddeld €13,91). Met pin deden we 4,7 miljard betalingen, voor samen €116 miljard (gemiddeld €24,68). Daarvan waren zo’n 3 miljard betalingen contactloos.

We zijn vooral meer gaan pinnen omdat we dat vaker ook met kleine bedragen kunnen doen, en dit ook wordt aangemoedigd. Contactloos is vooral populair bij jongeren.

Door de corona-uitbraak wordt contant geld nóg minder populair. De afgelopen weken trokken Nederlanders liefst 30% minder cash uit de muur.

Contactloos wint terrein

En contactloos betalen, waarbij het apparaat niet aangeraakt hoeft te worden, maakt juist een opmars. Waar voor de coronacrisis 64% van de pinbetalingen contactloos werd gedaan, is dat volgens ING nu 71%. Banken hebben de limiet voor contactloos ook verruimd.

Overigens is volgens DNB niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheid voor contactloos. Terwijl 90% van de passen dit faciliteert, denkt een klein kwart van de consumenten dat het niet mogelijk is.