Apneudrama kost Philips-topman half jaarsalaris

Inclusief pensioen nam de Philips-topman €3,6 miljoen mee naar huis voor zijn werk in 2021. Vorig jaar was dat nog €7,7 miljoen. Over de verkoop van de divisie die huishoudelijke apparaten maakt en het toegenomen aantal orders waren de commissarissen wel te spreken.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat Philips dinsdag heeft gepubliceerd. Van Houten haalde volgens de beloningscommissie van Philips 64% van de doelstellingen over 2021 en mag wegens de zwakke scores maar 38% incasseren van de aandelen die hem in 2019 voorwaardelijk als langetermijnbeloning waren toegekend. Bij de huidige koers is dat goed voor €781.000. De aandelenbonus die Van Houten vorig jaar kreeg, was €4,8 miljoen waard.

Aandelen inleveren

Van Houten krijgt jaarlijks een bonus ter grootte van zijn jaarsalaris als hij zijn doelstellingen voor 100% haalt en daarboven op een voorwaardelijke langetermijnbonus in aandelen ter waarde van twee jaarsalarissen. Drie jaar later wordt bepaald hoeveel hij daarvan mag houden. Van de aandelen die Van Houten in 2019 kreeg toegekend, moet hij nu 62% weer inleveren, vanwege de slechte prestaties op de beurs als gevolg van de terugroepactie. De aandelen die Van Houten in mei nog wel ontvangt, moet hij nog twee jaar vasthouden.

Philips is daarmee overigens niet heel veel goedkoper uit. Aangezien het bedrijf toch verplicht is nieuwe aandelen in te kopen voor de lopende bonusprogramma’s voor zijn topman, is het alsnog €5,5 miljoen kwijt aan het beloningspakket van zijn topman. Vorig jaar was dat €6,1 miljoen.