Farmaceut Merck nóg positiever over toekomst

De naamgenoot van de Duitse farmaceut Merck, waarmee het in een grijs verleden verwant was, verwacht nu een winst per aandeel van 5,12 tot 5,17 dollar per aandeel. Dat was 4,84 tot 5,02 dollar. De omzetverwachting is opgekrikt naar 46,5 miljard tot 47 miljard dollar, waar eerder nog op hooguit 46,2 miljard dollar werd gerekend.

Het concern harkte opnieuw veel geld binnen met zijn belangrijke medicijn tegen kanker Keytruda. De opbrengsten van alleen al dat medicijn stegen met 64 procent tot 3,1 miljard dollar. Eerder dit jaar kreeg Merck groen licht om het middel ook in te zetten tegen bepaalde soorten longkanker. De totale omzet van Keytruda komt waarschijnlijk uit op meer dan 10 miljard dollar. Merck ging overigens nog niet in op de vraag wie topman Ken Frazier opvolgt.