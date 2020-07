ASMI leidt de dans bij verdere opmars AEX

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,3% 572,73 punten. Halverwege juni werd nog een piek in ruim vier maanden neergezet op 574 punten. De Midkap-index ging ook 0,1% vooruit naar 768,38 punten,

De beurzen elders in Europa hielden de opgaande lijn ook vast. Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,4 procent.

Op Wall Street werd gisteravond het optimisme over een sterk Amerikaans banenrapport getemperd doordat het aantal besmettingsgevallen in de VS nog steeds hard oploopt. Vandaag zijn de Amerikaanse aandelenmarkten gesloten in de aanloop naar de viering van Onafhankelijkheidsdag die morgen plaatsvindt.

In Azië ging de Japanse Nikkei-index met winst de week uit. Bemoedigende signalen over het herstel bij de dienstensector in China gaven steun.

In Duitsland heeft gisteravond een meerderheid in het parlement zich achter het vijf jaar geleden begonnen opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) geschaard. Door een uitspraak van het Duitse grondwettelijke hof dreigde dit stimuleringsbeleid vast te lopen, maar dat gevaar is door de politieke steun geweken.

ASMI in trek

In de grotendeels groen gekleurde AEX viel koploper ASMI in de smaak met een plus van 1,9%. Prosus volgde met een winst van 1,1%.

ArcelorMittal koerste 0,4% hoger. Topman Lakshi Mittal meldde in zakenkrant The Economic Times dat het staalconcern van plan is miljarden te steken in capaciteitsuitbreiding en infrastructuur in India. Het gaat om een kapitaalinjectie van omgerekend 2,4 miljard euro in de regio Gujarat.

Just Eat Takeaway werd door beleggers 0,5% hoger gezet gesteund door sterke prestaties van de Duitse branchegenoot Delivery Hero in de voorbije maanden.

AScX-fonds B&S raakte 1,4% kwijt na de melding dat topman Bert Meulman van B&S Groep per direct opstapt bij de distributeur en groothandelsonderneming.