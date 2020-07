Banken verliezen op stille beurs

De AEX-index noteerde rond één uur ’s middags bij lage omzetten nagenoeg onveranderd op 570,6 punten. Dat is nog dicht bij de viermaandspiek die halverwege juni werd neergezet op 574 punten.

De beurs van Parijs viel 0,8% terug, terwijl Londen en Frankfurt rond het vorige slot koersten. Op Wall Street ging de belangrijkste indices donderdag 0,4% tot 0,5% omhoog na een sterk Amerikaans banenrapport.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, meent dat beleggers vertrouwen blijven houden dat het economisch herstel vroeger komt dan werd verwacht. „Vooral de stabiele werkloosheidscijfers in de eurozone zijn opvallend te noemen, hoewel er veel verborgen werkloosheid kan zijn vanwege de overheidssteun.”

ASMI in trek

In de AEX-index ging ASMI aan kop met een plus van 2,5%. De toeleverancier voor de chipindustrie lift mee op de kooplust in de techsector. De veel grotere branchegenoot ASML kreeg er 1,1% bij. Techinvesteerder Prosus volgde met een winst van 1,7%.

Just Eat Takeaway werd door beleggers 1,7% hoger gezet gesteund door sterke prestaties van de Duitse branchegenoot Delivery Hero in de voorbije maanden.

Unilever zakte 1,3% weg. Volgens analisten bij ING zou het aantrekkelijk zijn voor de was- en levensmiddelenreus om enzerzijds afscheid te nemen van zijn voedingsmiddelentak en daarna de maker van mondverzorgingsmiddelen Colgate in te lijven.

Unibail Rodamco Westfield verloor 1,4%. Daarmee kreeg de grote malaise bij het winkelvastgoedfonds in het eerste half jaar een vervolg. Veel winkeliers zouden na het uitbreken van de coronacrisis nog steeds geen huur betalen.

ArcelorMittal koerste 1,6% lager. Topman Lakshi Mittal meldde in zakenkrant The Economic Times dat het staalconcern van plan is miljarden te steken in capaciteitsuitbreiding en infrastructuur in India. Het gaat om een kapitaalinjectie van omgerekend 2,4 miljard euro in de regio Gujarat.

Financiële waarden zaten in de achterhoede bij de hoofdfondsen. ING daalde 0,9%. ABN Amro en Aegon zagen de koers 1,6% terugvallen.

Midkapper Air France KLM raakte 1,6% kwijt. De Franse overheid waarschuwde dat dochterbedrijf Air France op de rand van de afgrond staat. Vastgoedfondsen stonden ook onder druk. NSI en Eurocommercial Properties lieten 1,3% respectievelijk 2,9% liggen.

AScX-fonds B&S gleed 2,2% weg na de melding dat topman Bert Meulman van B&S Groep per direct om persoonlijke redenen opstapt bij de distributeur en groothandelsonderneming.

