Lange tanden bij staal; Takeaway lekker hapje

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% hoger op 572,25 punten. Halverwege juni werd nog een piek in ruim vier maanden neergezet op 574 punten. De Midkap-index ging 0,1% vooruit naar 766,22 punten.

De beurzen elders in Europa namen ook wat gas terug. Parijs viel 0,3% terug, terwijl Frankfurt fractioneel hoger stond. De dienstensector van verschillende Europese landen is in juni weer verder opgekrabbeld na de stevige dip in april en het voorzichtige herstel in mei.

Op Wall Street werd gisteravond het optimisme over een sterk Amerikaans banenrapport getemperd doordat het aantal besmettingsgevallen in de VS nog steeds hard oploopt. Vandaag zijn de Amerikaanse aandelenmarkten gesloten in de aanloop naar de viering van Onafhankelijkheidsdag die morgen plaatsvindt.

In Azië ging de Japanse Nikkei-index met winst de week uit. Bemoedigende signalen over het herstel bij de dienstensector in China gaven steun.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat beleggers vertrouwen blijven houden dat het economisch herstel vroeger komt dan werd verwacht. „Vooral de stabiele werkloosheidscijfers in de eurozone zijn opvallend te noemen, hoewel er veel verborgen werkloosheid kan zijn vanwege de overheidssteun.”

In Duitsland heeft gisteravond een meerderheid in het parlement zich achter het vijf jaar geleden begonnen opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) geschaard. Door een uitspraak van het Duitse grondwettelijke hof dreigde dit stimuleringsbeleid vast te lopen, maar dat gevaar is door de politieke steun geweken.

ASMI in trek

In de grotendeels groen gekleurde AEX viel koploper ASMI in de smaak met een plus van 3,1% naar een nieuwe top van boven de €140. De toeleverancier voor de chipindustrie houdt de wind in de rug meevarend op de kooplust in de techsector. Branchegenoot ASML kreeg er 1,5% bij. Techinvesteerder Prosus volgde met een winst van 1,6%.

Just Eat Takeaway werd door beleggers 1,9% hoger gezet gesteund door sterke prestaties van de Duitse branchegenoot Delivery Hero in de voorbije maanden.

Unibail Rodamco Westfield zat in de achterhoede met een verlies van 1,7%. Daarmee kreeg de grote malaise bij het winkelvastgoedfonds in het eerste half jaar een vervolg. Veel winkeliers zouden na het uitbreken van de coronacrisis nog steeds geen huur betalen.

ArcelorMittal koerste 1,7% lager. Topman Lakshi Mittal meldde in zakenkrant The Economic Times dat het staalconcern van plan is miljarden te steken in capaciteitsuitbreiding en infrastructuur in India. Het gaat om een kapitaalinjectie van omgerekend 2,4 miljard euro in de regio Gujarat.

Aegon sloot de rij met een terugval van 2%.

Unilever zakte 0,6% weg. Volgens analisten bij ING zou het aantrekkelijk zijn voor de was- en levensmiddelenreus om enzerzijds afscheid te nemen van zijn voedingsmiddelentak en daarna de maker van mondverzorgingsmiddelen Colgate in te lijven.

Midkapper Air France KLM raakte 1,1% kwijt. De Franse overheid waarschuwde dat dochterbedrijf Air France op de rand van de afgrond staat. Vastgoedfondsen stonden ook onder druk. NSI en Eurocommercial Properties lieten 1,3% respectievelijk 2,9% liggen.

AScX-fonds B&S gleed 2,3% weg na de melding dat topman Bert Meulman van B&S Groep per direct om persoonlijke redenene opstapt bij de distributeur en groothandelsonderneming.

