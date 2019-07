Risico Commerzbank is geld waard

Beleggers zoeken naar iets van rendement, omdat de spaarrentes niets opleveren en ze zelfs geld moeten meebrengen om hun kapitaal bij centrale banken te kunnen stallen.

Wereldwijd staat nu voor $1300 miljard aan obligaties uit met zulk negatief rendement, een historisch ijkpunt.

De risicovolle beleggingen in Commerzbank-coco’s, contigent convertibles of obligaties waarvan de couponbetaling mag worden uitgesteld en die richting een faillissement van Commerzbank kunnen worden omgezet naar gewone aandelen, worden daarom opgepikt in de markt.

Ze bieden een hoge premie van 12,8% dit jaar, omdat het risico dat er tegenover staat door de problemen bij Commerzbank ook als substantieel wordt ingeschat.

De coco van Commerzbank, dat een fusie met Deutsche Bank aan zijn neus voorbij zag gaan, behoort daarmee tot de best presterende in zijn categorie.

De verkoop van de coco’s is het dubbele van normaal, aldus de bank tegen Bloomberg.

