Nederlandse restaurants Vapiano gaan op de fles

Eerder werd het bedrijf al uitstel van betaling verleend. Die maatregel had te maken met acute financiële problemen bij het Duitse moederbedrijf door de coronacrisis. Daardoor kon ook de Nederlandse dochter niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. De vestiging in Eindhoven viel buiten het uitstel van betaling. Of voor deze vestiging het bankroet geldt, is nog onduidelijk.

Op dit moment onderzoekt de curator of de mogelijkheid bestaat om tot een doorstart van de vestigingen te komen. Onderdeel hiervan kan zijn dat de curator de vestigingen, of een aantal daarvan, weer opent. In verband met het coronavirus wordt niet verwacht dat restaurants spoedig open zullen gaan.