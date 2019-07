'Cijfers Basic-Fit licht teleurstellend'

KBC merkt op dat de kosten van Basic-Fit stegen. Dat is weliswaar omdat het bedrijf veel investeringen doet, zoals de aanschaf van slimme camera's, schrijven de analisten. Ook zouden de hogere kosten verklaard kunnen worden door de investeringen in nieuwe filialen. De lichte stijging van het rendement per sportschoolbezoeker met 5 procent is volgens KBC wel een opsteker in de resultaten.

De marktkenners bij ING wijzen eveneens op de gestegen kosten maar benadrukken dat het openen van nieuwe sportscholen volgens hun verwachtingen loopt. Zij zien de resultaten niet als aanleiding om hun schattingen voor het jaar aan te passen. In 2020 verwachten ze zelfs een betere prestatie van Basic-Fit dan de huidige prognose vanwege de overname van Fitland.

KBC handhaaft zijn koopadvies op Basic-Fit en houdt vast aan zijn koersdoel van 35 euro. ING blijft eveneens bij zijn eerdere koopadvies en richtprijs van 32,45 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 9.45 uur 4,5 procent lager op 31,00 euro.