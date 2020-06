We sparen ons suf: zo haal je nog een beetje rendement

Nederland spaart zich suf tijdens de coronacrisis. Alleen al in de maanden april en mei zijn onze spaarvarkens met €13,2 miljard vetgemest, bleek maandag – een absoluut record. Allemaal geld dat we in die maanden niet konden uitgeven in de winkelstraat of in de horeca, maar dat op een spaarrekening vooral stof staat te vangen: de rente is (nagenoeg) nul. Zijn er betere manieren om je uitgespaarde geld voor je te laten werken?