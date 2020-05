’Correctie op aandelenmarkt aanstaande’

Vergaat deze handelaren het lachen in de komende weken? Ⓒ AFP

Na de spectaculaire opmars van de aandelenmarkten vanuit het dieptepunt op 18 maart, ligt een correctie in het verschiet. Dat is althans de mening van een ruime meerderheid van de bezoekers van DFT, afgaande op een peiling waarop bijna 2700 maal gestemd is.