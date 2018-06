Winst voor TMG door verkoop puzzeldochter

TMG, dat onder meer het moederbedrijf is van De Telegraaf, Veronica, Dumpert en verschillende regionale dagbladen, zag de opbrengsten afgelopen jaar ruim 10 procent lager uitvallen tot 312 miljoen euro, vooral door dalende advertentie-inkomsten uit print. Deze vielen op jaarbasis een derde lager uit.

Mediahuis

TMG werd halverwege vorig jaar overgenomen door het Belgische Mediahuis. In een paar maanden tijd lukte het de Belgen om het bedrijfsresultaat fors op te vijzelen. Evengoed was nog sprake van een negatief resultaat van 9,7 miljoen euro, tegen een min van 12,3 miljoen euro een jaar eerder. TMG mikt in 2020 weer op ,,een gezond" bedrijfsresultaat.

TMG richt zich naar eigen zeggen weer meer op kwalitatieve journalistiek door de sterke merken. In het afgelopen jaar zij al de nodige stappen gezet. Zo werd het merkenportfolio opgeschoond en zijn binnen de organisatie maatregelen genomen. Door efficiënter te werken gaan ook de kosten omlaag. De overname door Mediahuis heeft onder meer gezorgd voor voordelen op het gebied van ICT, inkoop en drukwerk.

Sinds de beëindiging van de beursnotering op 22 februari 2018 bezit Mediahuis meer dan 99,5 procent van de aandelen TMG. De Belgen zijn inmiddels een uitkoopregeling gestart voor de resterende 0,5 procent. Naar verwachting is dit proces voor eind 2018 afgewikkeld.