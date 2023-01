Bonden wijzen 13% loonsverhoging af, NVZ verbijsterd

Na besprekingen tot diep in de nacht, zijn de cao-onderhandelingen voor de ziekenhuissector vastgelopen. „Dit hadden we echt niet kunnen bedenken. Dat de vakbonden nu afhaken is onbestaanbaar en verbijsterend. Met ons voorstel van 13% in twee jaar tijd zijn acties buitenproportioneel en onnodig”, zegt Ad Melkert, voorzitter van de NVZ.

De organisatie laat weten te hebben ingezet op koopkrachtbehoud van medewerkers en concurrerende arbeidsvoorwaarden. Ook is er extra aandacht voor medewerkers die het hardst getroffen worden door de hogere prijzen. De NVZ zegt dat het snel duidelijkheid wilde voor alle medewerkers, maar helaas is dit niet gelukt. „Ondanks grote bewegingen van de kant van het NVZ-onderhandelteam hebben de bonden niet de indruk gewekt een nieuwe cao te willen afsluiten”, zo laat de NVZ weten. Melkert: „Het is echt niet te geloven dat de bonden dit op deze manier laten liggen.”

Volgens een woordvoerder van NU’91 heeft de NVZ in de laatste fase van de onderhandelingen een rare draai gemaakt. „Er werd al uren gesproken over een loonsverhoging van 15% die gefaseerd doorgevoerd zou worden. Het was een bod waarmee we naar de achterban wilden gaan. Maar op het laatst heeft de NVZ dit van tafel gehaald. Daardoor zitten we nu in deze impasse.”

De vakbond wil nu afwachten waar de NVZ nog mee komt en anders kijken of acties nodig zijn.