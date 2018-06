Jim Tehupuring. Ⓒ TLG

Amsterdam - Even was er paniek deze week. Europese beurzen verloren terrein. Italië ging voorop en verloor van in twee dagen bijna 8%. Op de rentemarkt was het nog bonter. De rente op Italiaanse staatsobligaties schoot omhoog tot ruim 3% terwijl die recent nog 1,8% noteerde. Pure paniek.