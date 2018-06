Baas Petrobras stapt op door stakingsacties

Ⓒ REUTERS

De baas van de door de Braziliaanse staat geleide oliemaatschappij Petrobras, Pedro Parente, heeft vrijdag zijn ontslag ingediend. Het is een gevolg van een golf van stakingen en andere protesten in heel het land die aanvankelijk gericht waren tegen de steeds hogere prijzen van brandstof, meldden Braziliaanse media. Parente sprak vrijdagmorgen met president Michel Temer. Hij is precies twee jaar de baas bij de grootste onderneming van Latijns-Amerika geweest.