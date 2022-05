Tesla loopt deuk op, Elon Musk verliest bijna $100 miljard

Dat was begin april nog 288 miljard dollar. De daling volgde op het zware koersverlies van het aandeel van de elektrische autofabrikant Tesla, waarvan Musk oprichter en topman is.

Hoewel het vermogen van Musk is geslonken tot het laagste niveau sinds augustus vorig jaar is hij nog altijd veruit de rijkste persoon ter wereld, volgens de miljardairsindex van persbureau Bloomberg. Jeff Bezos, de oprichter van webwinkelconcern Amazon, is de nummer twee met 128 miljard dollar.

In maart slonk het vermogen van Musk ook al even tot onder de drempel van 200 miljard dollar. Maar door een sterk herstel op de aandelenmarkten veerde zijn vermogen op 4 april op tot 288 miljard dollar. Dat was op dezelfde dag dat Musk onthulde dat hij een belang in socialmediaplatform Twitter had gekocht. Kort daarop lanceerde Musk een overnamebod op het hele bedrijf.

De Tesla-topman heeft al een akkoord bereikt met Twitter over de overname, maar heeft de deal onlangs in de wacht gezet, omdat hij meer duidelijkheid wil over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst. Door de onzekerheid rond de overnamedeal en de onrust op de beurzen zijn de aandelenkoersen van zowel Twitter als Tesla in waarde gedaald.